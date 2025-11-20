नोएडा एयरपोर्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी, UPSRTC के साथ एमओयू, कई रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी बसों की सीधी कनेक्टविटी, PC- IANS
ग्रेटर नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) अब उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयरपोर्ट प्राधिकरण लगातार जमीनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसी क्रम में एनआईए ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत एयरपोर्ट से यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।
इस नई साझेदारी के अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन और हाथरस जैसे प्रमुख शहरों के लिए एयरपोर्ट से आने-जाने की सुविधा अब और भी आसान हो जाएगी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से तेज व सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस समझौते के तहत मुख्य रूटों में एनआईए–मथुरा–वृंदावन–एनआईए, धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ा राहत मार्ग शामिल हैं। एनआईए–आगरा–एनआईए ताजनगरी आगरा तक सीधी पहुंच है।
एनआईए–हाथरस–एनआईए जिले तक सीधी बस संचालन और शिक्षा व उद्योग के बड़े केंद्र तक निर्बाध कनेक्टिविटी है। इसके अलावा बस सेवाएं बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद और शिकोहाबाद सहित प्रदेश के अन्य शहरों तक विस्तारित की जाएंगी। इससे यात्रियों को अंतिम मील तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान ने कहा, 'यूपीएसआरटीसी के साथ यह साझेदारी यात्रियों की सुविधा को नई ऊंचाई देगी। हमारा उद्देश्य एयरपोर्ट आने-जाने के लिए निर्बाध, आरामदायक और भरोसेमंद ग्राउंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। पहले चरण में यात्रियों का स्वागत करने से पहले ही यह सुविधा हमारे क्षेत्रीय एकीकरण और पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'
एयरपोर्ट प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और परिवहन विभाग को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। यह सहयोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहले से चल रही कनेक्टिविटी पहलों को और मजबूत करेगा। एनआईए की साझेदारी हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड परिवहन निगम और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ भी है, जिसके माध्यम से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार सहित बड़े शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।
इन संयुक्त प्रयासों से एनआईए अब 4 राज्यों के 25 से अधिक शहरों से सीधा जुड़ चुका है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क तैयार हो रहा है। पहले चरण में एयरपोर्ट एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ 12 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष को संभालने में सक्षम होगा।
