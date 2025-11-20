नोएडा एयरपोर्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी, UPSRTC के साथ एमओयू, कई रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू

ग्रेटर नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) अब उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयरपोर्ट प्राधिकरण लगातार जमीनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसी क्रम में एनआईए ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत एयरपोर्ट से यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।