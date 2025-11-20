Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

नोएडा एयरपोर्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी, UPSRTC के साथ एमओयू, कई रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू

Noida Airport public transport update : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) अब उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी क्रम में एनआईए ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 20, 2025

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी बसों की सीधी कनेक्टविटी, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) अब उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयरपोर्ट प्राधिकरण लगातार जमीनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसी क्रम में एनआईए ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत एयरपोर्ट से यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।

इन शहरों के लिए होगी सीधी कनेक्टविटी

इस नई साझेदारी के अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन और हाथरस जैसे प्रमुख शहरों के लिए एयरपोर्ट से आने-जाने की सुविधा अब और भी आसान हो जाएगी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से तेज व सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस समझौते के तहत मुख्य रूटों में एनआईए–मथुरा–वृंदावन–एनआईए, धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ा राहत मार्ग शामिल हैं। एनआईए–आगरा–एनआईए ताजनगरी आगरा तक सीधी पहुंच है।

एनआईए–हाथरस–एनआईए जिले तक सीधी बस संचालन और शिक्षा व उद्योग के बड़े केंद्र तक निर्बाध कनेक्टिविटी है। इसके अलावा बस सेवाएं बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद और शिकोहाबाद सहित प्रदेश के अन्य शहरों तक विस्तारित की जाएंगी। इससे यात्रियों को अंतिम मील तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

यात्रियों को होगी सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान ने कहा, 'यूपीएसआरटीसी के साथ यह साझेदारी यात्रियों की सुविधा को नई ऊंचाई देगी। हमारा उद्देश्य एयरपोर्ट आने-जाने के लिए निर्बाध, आरामदायक और भरोसेमंद ग्राउंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। पहले चरण में यात्रियों का स्वागत करने से पहले ही यह सुविधा हमारे क्षेत्रीय एकीकरण और पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'

यहां के लिए भी मिलेंगी बसें

एयरपोर्ट प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और परिवहन विभाग को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। यह सहयोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहले से चल रही कनेक्टिविटी पहलों को और मजबूत करेगा। एनआईए की साझेदारी हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड परिवहन निगम और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ भी है, जिसके माध्यम से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार सहित बड़े शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

इन संयुक्त प्रयासों से एनआईए अब 4 राज्यों के 25 से अधिक शहरों से सीधा जुड़ चुका है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क तैयार हो रहा है। पहले चरण में एयरपोर्ट एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ 12 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष को संभालने में सक्षम होगा।

(Source - IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा एयरपोर्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी, UPSRTC के साथ एमओयू, कई रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ग्रेटर नोएडा में बड़ी घटना; 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत

greno accident
ग्रेटर नोएडा

क्या था दादरी लिंचिंग केस; क्यों इसे वापस लेना चाहती है यूपी सरकार, जमकर मचा था सियासी बवाल!

about dadri lynching case know why does up government want to withdraw it
ग्रेटर नोएडा

Crime News: नशे के 3 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे; 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

crime news uttar pradesh three drug traffickers arrested by police more than 4 kg of narcotics recovered
ग्रेटर नोएडा

अगले 72 घंटे धुआंधार बारिश, 8, 9 और 10 नवंबर को इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
ग्रेटर नोएडा

क्या एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान? महापंचायत की घोषणा; राकेश टिकैत ने क्या कहा

ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.