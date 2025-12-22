नमो भारत ट्रेन में कपल ने बनाया संबंध, चालक ने किया वायरल, रेल प्रशासन में हड़कंप, निलम्बित

Namo Bharat couple video viral गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में एक कपल ने आपस में संबंध बनाया। जिसका वीडियो ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसका मॉनिटर चालक के केबिन में लगाया गया है। नमो भारत ट्रेन के चालक ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल प्रशासन ने लोको पायलट को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इसे 'सुरक्षा में चूक' के रूप में देखा जा रहा है।