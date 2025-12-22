नमो भारत ट्रेन में कपल ने बनाया संबंध, चालक ने किया वायरल, रेल प्रशासन में हड़कंप, निलम्बित

फोटो सोर्स- पत्रिका
Namo Bharat couple video viral गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में एक कपल ने आपस में संबंध बनाया। जिसका वीडियो ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसका मॉनिटर चालक के केबिन में लगाया गया है। नमो भारत ट्रेन के चालक ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल प्रशासन ने लोको पायलट को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इसे 'सुरक्षा में चूक' के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुरादनगर और दुहाई स्टेशन के बीच नमो भारत एक्सप्रेस 100 की स्पीड में चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। इस बात से अनजान कि नमो भारत ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक कपल ने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया।
मामला तब सामने आया जब नमो भारत ट्रेन के चालक ने केबिन में लगे मॉनिटर से सीसीटीवी फुटेज का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है। देखते-देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यात्री की निजता पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेल मंत्रालय ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच कराई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। यह वीडियो लोको पायलट ने बनाया था। उसी ने वायरल किया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए लोको पायलट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सीआईएफ भी मामले की जांच कर रही है, जिसकी जांच सुरक्षा में चूक को लेकर हो रही है। पुलिस अब कपल की भी खोज कर रही है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
