चट मंगनी पट शादी: सेंट्रल मॉल में लड़के ने किया प्रपोज, मांग में भरा सिंदूर, पहनाया मंगलसूत्र और…

Ghaziabad Married in mall, गाजियाबाद के एक मॉल का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक लड़का घुटनों के बल बैठकर लड़की को प्रपोज करता है। लड़के के प्रपोजल को लड़की ने भी घुटनों के बल बैठकर स्वीकार किया। इसी बीच लड़के ने सिंदूर की डिब्बी निकाली और मांग भरी। लड़की ने गले लगाकर स्वीकार किया। फिर मंगलसूत्र की बारी आई। घटनाक्रम को देखने के लिए मॉल में युवाओं की भीड़ इकट्ठा थी। कोई ताली बजा रहा था तो कोई टीका-टिप्पणी कर रहा था। लेकिन प्रेमी युगल के जोड़ों को इससे कोई मतलब नहीं था। 1.44 सेकंड के वीडियो में शादी हो गई। इस संबंध में मॉल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।‌