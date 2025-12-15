15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को किया गया बंद, देखें आदेश

Gautam Buddh Nagar school news गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के विद्यालयों को ऑनलाइन कर दिया गया है। जबकि कक्षा दस तक के विद्यालयों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में रखने का कहा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह आदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Narendra Awasthi

Dec 15, 2025

डीआईओएस ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Gautam Buddh Nagar school news दिल्ली एनसीआर सहित गौतम बुद्ध नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक दर्ज किया गया है। जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराब स्थिति को देखते हुए GRAP लागू कर दिया है। जिसके अनुसार कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस और 6 से 9-10 तक के लिए फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास लगाई जाएं। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आज 15 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेगा। कक्षा 5 तक की पढ़ाई को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड पर लागू है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से परिवर्तन

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह परिवर्तन किया गया है। जिले में GRAP-4 लागू किया गया है। GRAP-4 एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण लागू किया गया है। जो जिले की सभी बेसिक शिक्षा परिषद एवं समस्त बोर्डों के माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा।

स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव न पड़े

अपने आदेश में डीआईओएस ने बताया है कि इन विद्यालयों और कोचिंग सेंटर में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी सभी संबंधित विभागों को दे दी गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब बना हुआ है। जिसको कारण प्रदूषण की यह स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 08:47 am

Published on:

15 Dec 2025 08:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को किया गया बंद, देखें आदेश

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखलाक की हत्या के आरोपियों का नाम हटवाने कोर्ट गई यूपी सरकार, जज ने पूछ लिया तल्ख सवाल

अदालत ने अगली तारीख दी फोटो सोर्स- मेटा एआई
ग्रेटर नोएडा

सीमा हैदर फिर बनीं चर्चा का विषय, सचिन मीणा के घर जल्द गूंजेगी दूसरे बच्चे की किलकारी

सीमा हैदर फिर बनेंगी मां, छठी बार गूंजेगी किलकारी (फोटो सोर्स : Seema Haider X)
ग्रेटर नोएडा

मौसम ने फिर ली करवट, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, weather report rain, weather, weather training, weather update, wet weather
ग्रेटर नोएडा

निक्की हत्याकांड : मम्मी पर कुछ डाला, दादी ने लाइटर दिया… पापा आग लगाकर छत से कूदकर भाग गए

ग्रेटर नोएडा

कमरे में मौजूद था दोस्त और लड़की ने 16वें फ्लोर से लगा दी छलांग; इसके बाद…

crime scene
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.