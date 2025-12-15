गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को किया गया बंद, देखें आदेश

Gautam Buddh Nagar school news दिल्ली एनसीआर सहित गौतम बुद्ध नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक दर्ज किया गया है। जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराब स्थिति को देखते हुए GRAP लागू कर दिया है। जिसके अनुसार कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस और 6 से 9-10 तक के लिए फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास लगाई जाएं। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आज 15 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेगा। कक्षा 5 तक की पढ़ाई को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड पर लागू है।