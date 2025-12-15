गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को किया गया बंद, देखें आदेश

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Gautam Buddh Nagar school news दिल्ली एनसीआर सहित गौतम बुद्ध नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक दर्ज किया गया है। जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराब स्थिति को देखते हुए GRAP लागू कर दिया है। जिसके अनुसार कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस और 6 से 9-10 तक के लिए फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास लगाई जाएं। आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आज 15 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेगा। कक्षा 5 तक की पढ़ाई को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड पर लागू है।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह परिवर्तन किया गया है। जिले में GRAP-4 लागू किया गया है। GRAP-4 एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण लागू किया गया है। जो जिले की सभी बेसिक शिक्षा परिषद एवं समस्त बोर्डों के माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा।
अपने आदेश में डीआईओएस ने बताया है कि इन विद्यालयों और कोचिंग सेंटर में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी सभी संबंधित विभागों को दे दी गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब बना हुआ है। जिसको कारण प्रदूषण की यह स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया है।
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
