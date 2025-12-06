मौसम ने फिर ली करवट, अगले 72 घंटे 6, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम करवट लेने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में है। इसकी वजह से भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 6, 7 और 8 दिसंबर को मौसम करवट लेगा। इसको लेकर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को कानपुर शहर में रात का पारा लुढ़क कर 4.2 डिग्री तक पहुंच गया। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं इटावा और मुजफ्फर नगर में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री तक आ गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से प्रदेश में हवाओं का रुख फिर से बदलेगा। यह हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आएंगी। इसके असर से यूपी में दोबारा पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 और 8 दिसंबर के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 7 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी है।
IMD के अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ इलाको में 6,7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
दिल्ली और एनसीआर में 6 से 8 दिसंबर के बीच भारी शीतलहर की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विभाग ने 6 से 8 दिसंबर तक अंडमान और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
