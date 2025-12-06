मौसम ने फिर ली करवट, अगले 72 घंटे 6, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 6, 7 और 8 दिसंबर को मौसम करवट लेगा। इसको लेकर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को कानपुर शहर में रात का पारा लुढ़क कर 4.2 डिग्री तक पहुंच गया। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं इटावा और मुजफ्फर नगर में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री तक आ गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से प्रदेश में हवाओं का रुख फिर से बदलेगा। यह हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आएंगी। इसके असर से यूपी में दोबारा पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।