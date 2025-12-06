6 दिसंबर 2025,

ग्रेटर नोएडा

मौसम ने फिर ली करवट, अगले 72 घंटे 6, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

Weather Forecast: मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज से अगले 3 दिन 6, 7 और 8 दिसंबर को अति भारी बारिश होगी।

ग्रेटर नोएडा

image

Aman Pandey

Dec 06, 2025

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम करवट लेने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में है। इसकी वजह से भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यूपी में करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 6, 7 और 8 दिसंबर को मौसम करवट लेगा। इसको लेकर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को कानपुर शहर में रात का पारा लुढ़क कर 4.2 डिग्री तक पहुंच गया। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं इटावा और मुजफ्फर नगर में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री तक आ गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से प्रदेश में हवाओं का रुख फिर से बदलेगा। यह हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आएंगी। इसके असर से यूपी में दोबारा पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।

उत्तराखंड का मौसम, जानें कब होगी बारिश

मौसम ‌विभाग ने उत्तराखंड में 7 और 8 दिसंबर के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 7 दिसंबर को कुछ स्‍थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी है।

दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ इलाको में 6,7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट

दिल्ली और एनसीआर में 6 से 8 दिसंबर के बीच भारी शीतलहर की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 6 से 8 दिसंबर तक अंडमान और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

Updated on:

06 Dec 2025 02:59 pm

Published on:

06 Dec 2025 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / मौसम ने फिर ली करवट, अगले 72 घंटे 6, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

