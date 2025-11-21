बसपा सुप्रीमों मायावती ने उड़ाई विपक्षियों की नींद, 6 दिसंबर को फिर गरमाएगी प्रदेश की राजनीति…खोया वर्चस्व हासिल करना बड़ी चुनौती

बता दें कि की लखनऊ में पिछले दिनों आयोजित हुई महारैली में भारी भीड़ पहुंचने से उत्साहित मायावती अपने गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर में 14 साल बाद शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इतना ही नहीं, मायावती 6 दिसंबर को होने वाली रैली में अपनी ताकत दिखाएंगी और विरोधियों को साफ-साफ संदेश देंगी कि उनका कोर वोट बैंक आज भी उनके पास है, वो उनके पास से खिसका नहीं है। गौतमबुद्ध नगर में होने वाली मायावती की रैली न सिर्फ बसपा की संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है, बल्कि इसे मायावती की दुबारा वापसी की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली के जरिए मायावती नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में हैं। लखनऊ की रैली ने जिसने बसपा कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा दी है। बीएसपी ने बिहार चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ा और एक सीट जीतकर यह जताने की कोशिश की कि पार्टी फिर अपने पुराने आक्रामक तेवरों में लौट रही है।