अखलाक की हत्या के आरोपियों का नाम हटवाने कोर्ट गई यूपी सरकार, जज ने पूछ लिया तल्ख सवाल

Akhlaq Lynching गौतम बुद्ध नगर के दादरी गांव में 10 साल पहले मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जब राज्य सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ लगे आरोप वापस लेने की अनुमति मांगी है। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके तीन कारण भी बताए गए हैं। पहला कारण नामजद मुकदमा दर्ज कराते समय अलग-अलग जानकारी दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि हत्या में दर्ज मामले कभी वापस लिए वापस लिये गये है। अखलाक के परिवार को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।