कमरे में मौजूद था दोस्त और लड़की ने 16वें फ्लोर से लगा दी छलांग; इसके बाद…

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित मिग्सन ट्विन्स सोसायटी में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां 22 साल की युवती ने 16वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई।
मृतका के नाम शालू (पिता–नरेश) बताया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली है। घटना के समय शालू सोसायटी के टावर-5 में अपने एक दोस्त के साथ मौजूद थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्लैट के अंदर दोस्त भी मौजूद था, तभी अचानक शालू ने बालकनी से छलांग लगा दी।
गिरने की तेज आवाज सुनकर सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर पहुंचा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद सूरजपुर थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस दौरान फील्ड यूनिट और पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। चूंकि हादसे के समय युवती का दोस्त वहीं मौजूद था, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि घटना के पीछे कोई विवाद, तनाव या अन्य कारण तो नहीं था।
पुलिस ने मृतका के परिवार को सूचना दे दी है। आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन डेटा और CCTV फुटेज के आधार पर ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। परिजनों के बयान भी जांच का जरूरी हिस्सा होंगे।
