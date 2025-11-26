निक्की हत्याकांड : मम्मी पर कुछ डाला, दादी ने लाइटर दिया… पापा आग लगाकर छत से कूदकर भाग गए

निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने उसके साथ मारपीट की, जब मैं उसे बचाने गई तो मेरे साथ भी मारपीट हुई। विपिन ने मेरे गले पर तीन-चार मुक्के मारे। इसके बाद मैं बेहोश हो गई तो बहन पर कुछ डालकर आग लगा दी। बहन की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे। उन्होंने कंबल डालकर आग बुझाई और निक्की को फोर्टिस अस्पताल लेकर गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई।