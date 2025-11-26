निक्की हत्याकांड : मम्मी पर कुछ डाला, दादी ने लाइटर दिया… पापा आग लगाकर छत से कूदकर भाग गए

CJM कोर्ट में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, PC - Patrika
ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में चर्चित निक्की हत्याकांड ने सभी को दहलाकर रख दिया था। निक्की हत्याकांड मामले में दाखिल चार्जशीट में अब कई नए खुलासे हुए हैं। निक्की के बेटे ने पुलिस को आंखोंदेखी घटना बताई, जिसे पुलिस ने अक्षरश: चार्जशीट में दर्ज किया।
निक्की के छह वर्षीय बेटे ऐविश ने बताया कि पहले पापा मम्मी से मारपीट कर रहे थे, जब मां ने विरोध किया तो उन्होंने बोतल से उनके ऊपर कुछ डाल दिया। पास में ही खड़ी दादी ने पापा को लाइटर पकड़ाया और पापा ने आग लगा दी। मां आग से घिर गई और वह चिल्लाने लगी। पापा तुरंत पड़ोसी की छत पर से कूदकर भाग गए।
निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की एक ही घर में शादी हुई थी। निक्की की विपिन से और कंचन की निक्की के बड़े भाई से। दोनों बहनें नोएडा में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। निक्की रील भी बनाती थी। कभी-कभी उसके साथ बहन कंचन भी होती थी। विपिन, निक्की और कंचन के रील बनाने के साथ-साथ ब्यूटी पार्लर चलाने से भी चिढ़ता था। इसी वजह से वह आए दिन निक्की से मारपीट करता था।
निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने उसके साथ मारपीट की, जब मैं उसे बचाने गई तो मेरे साथ भी मारपीट हुई। विपिन ने मेरे गले पर तीन-चार मुक्के मारे। इसके बाद मैं बेहोश हो गई तो बहन पर कुछ डालकर आग लगा दी। बहन की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे। उन्होंने कंबल डालकर आग बुझाई और निक्की को फोर्टिस अस्पताल लेकर गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई।
निक्की के ससुराल वालों ने सिलेंडर फटने की कहानी बनाई थी, जो कि पूरी तरह से झूठी निकली। जांच टीम ने इस दावे को तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा कि टीम ने घटनास्थल, बिस्तर, रसोई, गैस चूल्हा, आंगन और पूरे घर का निरीक्षण किया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़े एक भी सबूत नहीं मिले।
पुलिस ने चार्जशीट में निक्की के पति को मुख्य आरोपी बनाया है। इसके अलावा सास, जेठ और ससुर पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने के मामले केस दर्ज किया है।
ग्रेटर नोएडा
