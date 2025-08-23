Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

पापा ने मम्मा को लाइटर से … 7 साल के बेटे ने बताया मंजर, विवाहिता को पति और सास ने जिंदा जलाया

ग्रेटर नोएडा में विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला। विवाहिता के 7 साल के बेटे ने बताया कि पापा ने पहले मम्मी पर पेट्रोल डाला और इसके बाद चांटा मारा... फिर लाइटर से आग लगा दी।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 23, 2025

ग्रेटर नोएडा : 'पापा ने पहले मम्मा पर कुछ डाला फिर चांटा मारा उसके बाद लाइटर से आग लगा दी'… यह कहना है 7 साल के बच्चे का जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे की बात को वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा की कासना कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां के गांव सिरसा में विवाहिता को जिंदा जला दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता की बहन ने केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है।

image

35 लाख की डिमांड करने का आरोप

रूपबास गांव के निवासी भिकारी सिंह ने बताया कि उनकी बेटियों कंचन (29) और निक्की (27) की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रोहित और विपिन के साथ हिंदू रीति-रिवाज से बिना दहेज के हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले शादी के बाद से ही 35 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। बाद में एक और कार दी गई, लेकिन उनकी मांगें कम नहीं हुईं। भिकारी सिंह के अनुसार, उनकी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में मारपीट की जाती थी। कई बार पंचायत के जरिए समझौता कराया गया, लेकिन ससुराल वालों ने इसे नहीं माना।

सास और बेटे ने मिलकर बहन को जलाया: कंचन

मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया ने अपने बेटे विपिन के साथ मिलकर यह जघन्य घटना को अंजाम दिया। कंचन के मुताबिक, सास दया ने ज्वलनशील पदार्थ अपने हाथ में लिया और उसे विपिन को दिया। विपिन ने यह पदार्थ निक्की पर डाल दिया और उसके गले पर हमला किया, जिससे निक्की बेहोश हो गई। जब कंचन ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान कंचन का पति रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर मौके पर मौजूद थे। पड़ोसियों की मदद से गंभीर हालत में निक्की को ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई।

image

23 Aug 2025 08:19 pm

पापा ने मम्मा को लाइटर से … 7 साल के बेटे ने बताया मंजर, विवाहिता को पति और सास ने जिंदा जलाया

