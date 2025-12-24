क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? दो दिन राहत के बाद पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा तांडव, IMD अलर्ट जारी

पिछले साल क्रिसमस पर दिल्ली में बारिश ने बदला था मौसम का मिजाज (फाइल फोटो)
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। एक ओर जहां सर्दी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोहरा और धुंध लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसके तहत अगले 48 घंटे तो राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा समय में दो पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हैं। इनके चलते मैदानी इलाकों में भी मौसम पूरी तरह बदल जाएगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी की संभावना है।
इससे पहले, मंगलवार को दिल्ली में हल्के से मध्यम कोहरा की संभावना जताई गई थी, लेकिन असलियत कुछ अलग ही नजर आई। कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से सड़कों पर हालात बहुत मुश्किल नजर आए। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिससे थोड़ी दूर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के चलते लोगों को सुबह ट्रैवल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके साथ ही प्रदूषण ने भी दिल्ली को जकड़ रखा है। AQI हर दिन गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है और इस वजह से लोगों को सांस लेने से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। IMD की नई चेतावनी के अनुसार आने वाले दो दिनों में दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद शुक्रवार के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया है।
मंगलवार को सुबह कोहरे के ज्यादा होने पर दिल्ली के एयरपोर्ट्स पर भी विजिबिलिटी कम रही, जिससे उड़ानों के समय पर असर पड़ा। साथ ही सड़क पर भी व्हीकल रेंगते हुए दिखाई दिए। आज बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में प्रशासन ने सलाह दी कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट को लेकर अपडेट चेक करें, जिससे किसी तरह की उन्हें कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
मंगलवार को तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उससे ठंड का असर कम नहीं हुआ। साथ ही हवा में नमी का स्तर भी सुबह के समय ज्यादा रहा। नमी और कोहरे की वजह से लोगों को कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ा। शहर के अलग-अलग इलाकों में तापमान अलग-अलग देखने को मिला। दिल्ली के रिज क्षेत्र में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि मंगलवार को दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रिज रहा।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावनाएं हैं। हालांकि दिन में आसमान एकदम साफ रहने वाला है और धूप खिलने वाली है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही गुरुवार को क्रिसमस वाले दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को एक बार फिर कोहरे के बढ़ने की संभावना होगी और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों में घने से बहुत कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की भविष्यवाणी भी की गई है।
दिल्ली-एनसीआर में पिछले तीन महीने से AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसी के चलते सोमवार को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की 26वीं बैठक हुई। इसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में 2024-25 की वार्षिक और ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी दी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ग्रैप को भी हरी झंडी दिखाई। मीटिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने, ट्रैफिक कम करने और लोगों को जागरुक करने पर जोर दिया गया। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसे IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला लीड करेंगे।
