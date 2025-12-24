क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? दो दिन राहत के बाद पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा तांडव, IMD अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावनाएं हैं। हालांकि दिन में आसमान एकदम साफ रहने वाला है और धूप खिलने वाली है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही गुरुवार को क्रिसमस वाले दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को एक बार फिर कोहरे के बढ़ने की संभावना होगी और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों में घने से बहुत कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की भविष्यवाणी भी की गई है।