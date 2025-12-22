दिल्ली में इन लोगों पर मेहरबान हुई रेखा सरकार, नए साल में लाखों युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा

नए साल से पहले दिल्लीवालों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। रेखा गुप्ता सरकार एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिससे वाहन चलाने वालों को बहुत राहत मिलने वाली है। सरकार पुराने चालानों को माफ करने के लिए एक योजना बना रही है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की तरफ से कटे चालान माफ हो सकते हैं। हालांकि इस योजना की कुछ शर्तें भी होने वाली हैं। इस योजना के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो नए साल पर दिल्ली वालों को चालान माफ होने का गिफ्ट मिल सकता है।