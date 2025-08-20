Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

पत्नियों की अदला-बदली का गजब खेल! अपनी को दोस्त के पास भेजा… खुद रख ली उसकी बीवी

Wife Swapping case : बाराबंकी जिले से एक अजीबोगरीब केस सामने आया है। यहां दो दोस्तों ने आपस में पत्नियों की अदलाबदली कर ली। मामला तब सामने आया जब यह केस पुलिस के पास पहुंचा।

बाराबंकी

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 20, 2025

बाराबंकी(Wife Swapping Case) : दोस्ती, रिश्तेदारी और शादी जैसे पवित्र रिश्तों की सीमाएं कहां तक जाती हैं, यह सवाल एक बार फिर गहरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सामने आए एक अजीबोगरीब मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां दो दोस्तों ने अपनी पत्नियों की अदला-बदली कर ली, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा।

मामले की शुरुआत लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव से होती है, जहां के निवासी अनूप यादव और पप्पू कोरी अहमदाबाद में एक साथ प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों वहां किराए के कमरे में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। कुछ समय पहले अनूप ने अहमदाबाद में अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई और अपने दोस्त पप्पू पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया।

पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

जब अनूप और उसकी पत्नी बाराबंकी लौटे और लोनी कटरा थाने पहुंचे, तो कहानी ने नया मोड़ लिया। अनूप की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के दो साल बाद से ही अनूप उसके साथ मारपीट करता था। उसने कहा कि अनूप ने उसे मायके छोड़ दिया था, और जब वह वापस आई तो उस पर अपने दोस्त पप्पू के साथ रहने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर अनूप ने जान से मारने की धमकी दी और कहा, 'तुम्हें अब मेरे दोस्त के साथ पत्नी बनकर रहना है, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।'

दोस्तों के बीच पत्नियों की अदला-बदली

उधर, पप्पू कोरी ने पुलिस को बताया कि अनूप उसकी अनुपस्थिति में अक्सर उसके घर आता था। इसी दौरान दोनों की पत्नियों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और अनूप उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया। पप्पू का आरोप है कि बदले में अनूप ने अपनी पत्नी को उसके पास छोड़ दिया। दोनों ही दोस्त अब एक-दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं और अजीबोगरीब ढंग से एक-दूसरे की पत्नी के साथ रह रहे हैं।

इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए थाने में काफी देर तक पंचायत चली। आखिरकार, पुलिस ने दोनों पक्षों को 'शांति भंग' की धाराओं में पाबंद कर दिया। लोनी कटरा थाने के इंस्पेक्टर अभय मौर्य ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हो गई है और दोनों पत्नियां अपने-अपने घर जाने को राजी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई शिकायत आती है तो उस पर 'विधिक कार्यवाही' की जाएगी।

Published on:

20 Aug 2025 08:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / पत्नियों की अदला-बदली का गजब खेल! अपनी को दोस्त के पास भेजा… खुद रख ली उसकी बीवी

