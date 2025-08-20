पत्नियों की अदला-बदली का गजब खेल! अपनी को दोस्त के पास भेजा… खुद रख ली उसकी बीवी

जब अनूप और उसकी पत्नी बाराबंकी लौटे और लोनी कटरा थाने पहुंचे, तो कहानी ने नया मोड़ लिया। अनूप की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के दो साल बाद से ही अनूप उसके साथ मारपीट करता था। उसने कहा कि अनूप ने उसे मायके छोड़ दिया था, और जब वह वापस आई तो उस पर अपने दोस्त पप्पू के साथ रहने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर अनूप ने जान से मारने की धमकी दी और कहा, 'तुम्हें अब मेरे दोस्त के साथ पत्नी बनकर रहना है, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।'