गाज़ियाबाद

नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ… 3-3 घंटे जिम करने को बोलता, तंग आकर पत्नी ने करवा दी FIR

गाजियाबाद में एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम नोरा फतेही जैसा फीगर बनाओ। तीन-तीन घंटे जिम करवाता है। कम करने पर घर में काना तक नहीं देता।

गाज़ियाबाद

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 20, 2025

गाजियाबाद : साहब! मेरा पति मुझसे 3-3 घंटे जिम करवाता है… कहता है नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ। रोज मुझ पर जुर्म करता है। कहता है मेरे कर्म फूटे थे जो तुम मिली… नहीं तो एक से एक लड़कियां मरती थी। पता नहीं कैसे तुमसे शादी हो गई। इतना कहते ही युवती फूट-फूटकर रोने लगी। महिला की बातें सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। मामला गाजियाबाद का है। यहां महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा टार्चर किया जाता है। शारीरिक बनावट को लेकर ताने दिए जाते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

महिला का आरोप शादी में 75 लाख खर्च हुआ

मुरादनगर निवासी युवती की शादी इसी वर्ष मार्च में मेरठ के रहने वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर से हुई। युवती का कहना है कि उसके पिता ने खूब दान दहेज दिया। एक महिंद्रा स्कार्पियो कार दी साथ ही गहने भी दिए। युवती का आरोप है कि इसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। लगभग शादी में कुल 75 लाख का खर्च आया था। ससुराल वाले अभी और दहेज की मांग कर रहे हैं।

शादी की पहली रात ही पति ने नहीं बिताई साथ

युवती का कहना है कि उसका पति शादी की पहली रात ही उसके साथ नहीं सोया। वह अपने माता-पिता के साथ जाकर सो गया। युवती का कहना है मेरी हाईट नॉर्मल है। दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हूं। मेरे पति को मेरी शारीरिक बनावट से नफरत है। वह कहता है कि मुझे तो नोरा फतेही जैसी लड़कियां मिल जाती। तुम्हारे से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई।

मेरे से कहता है जिम जाओ… नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ। मुझसे तीन-तीन घंटे जिम करवाता है। जल्दी आ जाऊं तो घरवाले खाने को नहीं देते हैं और इसके अलावा मारपीट भी करते हैं।

पति दूसरी लड़कियों से बात करता

युवती का आरोप है कि उसका पति दूसरी लड़कियों से बात करता है। एक दिन जब उसने पति को दूसरी लड़कियों के साथ चैट करते पकड़ा तो पति ने उसके साथ मारपीट भी की और उसको घर से बाहर निकाल दिया।

चुपके से करवा दिया अर्बाशन

युवती ने बताया कि मैं प्रेंग्नेंट हुई तो यह बात मैंने अपनी सास को बताई, सास ने यह बात अपने बेटे को बता दी। पति ने चुपके से एक गोली खिला दी और उसका गर्भपात हो गया। युवती की तबियत खराब हुई तो वह अपने मायके चली आई और यहीं पर उसका इलाज हुआ। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब वह घर आई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया।

Published on:

20 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ… 3-3 घंटे जिम करने को बोलता, तंग आकर पत्नी ने करवा दी FIR

