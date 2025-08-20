नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ… 3-3 घंटे जिम करने को बोलता, तंग आकर पत्नी ने करवा दी FIR

गाजियाबाद : साहब! मेरा पति मुझसे 3-3 घंटे जिम करवाता है… कहता है नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ। रोज मुझ पर जुर्म करता है। कहता है मेरे कर्म फूटे थे जो तुम मिली… नहीं तो एक से एक लड़कियां मरती थी। पता नहीं कैसे तुमसे शादी हो गई। इतना कहते ही युवती फूट-फूटकर रोने लगी। महिला की बातें सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। मामला गाजियाबाद का है। यहां महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा टार्चर किया जाता है। शारीरिक बनावट को लेकर ताने दिए जाते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।