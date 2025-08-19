Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

सात समंदर पार से ताज का दीदार करने आया परिवार… गेट पर पहुंचते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे फिर पहुंची पुलिस

आगरा में स्पेन से ताजमहल देखने आए पर्यटक संजय मल्होत्रा के सीने में तेज दर्द हुआ। दर्द से परेशान संजय चीखने लगे। इस दौरान पूरा परिवार भी चीखने-चिल्लाने लगा और अफरा-तफरी मच गई।

आगरा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 19, 2025

ताजमहल, PC - Tajmahal Wikipedia

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो ताजमहल की खूबसूरती के बीच एक विदेशी परिवार के लिए डरावने पल लेकर आई। 7000 किमी दूर स्पेन से ताजमहल का दीदार करने पहुंचे भारतीय मूल के 62 वर्षीय पर्यटक संजय मल्होत्रा की अचानक तबियत बिगड़ने से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पश्चिमी गेट पर एंट्री के दौरान संजय को सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद पूरा परिवार जोर-जोर से रोने लगा और मदद के लिए चीखने लगा। मौके पर पहुंची ताज सुरक्षा पुलिस की तत्परता ने उनकी जान बचाई। आइए, जानते हैं पूरा मामला…

ताजमहल की भव्यता को निहारने के लिए स्पेन से आए संजय मल्होत्रा अपने परिवार के साथ पश्चिमी गेट से एंट्री कर रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द शुरू हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। यह देखते ही परिजन घबरा गए और चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT-1) को सूचना दी। रोजाना हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटकों का आना वाला ताजमहल इस घटना से थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में डूब गया।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, ये जब किसी मुद्दे पर फंसते तो इन्हें नेहरू याद आने लगते…
प्रतापगढ़
image

तुरंत पहुंची टीम ताज सुरक्षा टीम

सूचना मिलते ही ताज सुरक्षा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने संजय को प्राथमिक उपचार दिया और स्थिति को संभाला। इसके बाद ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसमें संजय को तत्काल अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने उनकी हालत को अब बेहतर बताया है।

संजय के परिजनों ने ताज सुरक्षा पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, 'अगर पुलिस समय पर मदद न करती, तो अनहोनी हो सकती थी। उनकी संवेदनशीलता और फुर्ती के लिए हम दिल से आभारी हैं।' इस घटना ने एक बार फिर ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान खींचा है।

कभी कभी गर्मी बन जाती है मुसीबत

ताजमहल, जो विश्व धरोहर के रूप में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, रोजाना हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हालांकि, गर्मी, भीड़ और थकान जैसी समस्याएं कभी-कभी पर्यटकों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत मदद मांगें।

ये भी पढ़ें

सड़क पर भीख मांग रही थी नाबालिग, बहला-फुसलाकर ले गए दो दरिंदे, दुष्कर्म के बाद वायरल कर दिया वीडियो
आगरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / सात समंदर पार से ताज का दीदार करने आया परिवार… गेट पर पहुंचते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे फिर पहुंची पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.