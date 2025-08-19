सात समंदर पार से ताज का दीदार करने आया परिवार… गेट पर पहुंचते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे फिर पहुंची पुलिस

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो ताजमहल की खूबसूरती के बीच एक विदेशी परिवार के लिए डरावने पल लेकर आई। 7000 किमी दूर स्पेन से ताजमहल का दीदार करने पहुंचे भारतीय मूल के 62 वर्षीय पर्यटक संजय मल्होत्रा की अचानक तबियत बिगड़ने से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पश्चिमी गेट पर एंट्री के दौरान संजय को सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद पूरा परिवार जोर-जोर से रोने लगा और मदद के लिए चीखने लगा। मौके पर पहुंची ताज सुरक्षा पुलिस की तत्परता ने उनकी जान बचाई। आइए, जानते हैं पूरा मामला…
ताजमहल की भव्यता को निहारने के लिए स्पेन से आए संजय मल्होत्रा अपने परिवार के साथ पश्चिमी गेट से एंट्री कर रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द शुरू हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। यह देखते ही परिजन घबरा गए और चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT-1) को सूचना दी। रोजाना हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटकों का आना वाला ताजमहल इस घटना से थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में डूब गया।
सूचना मिलते ही ताज सुरक्षा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने संजय को प्राथमिक उपचार दिया और स्थिति को संभाला। इसके बाद ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसमें संजय को तत्काल अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने उनकी हालत को अब बेहतर बताया है।
संजय के परिजनों ने ताज सुरक्षा पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, 'अगर पुलिस समय पर मदद न करती, तो अनहोनी हो सकती थी। उनकी संवेदनशीलता और फुर्ती के लिए हम दिल से आभारी हैं।' इस घटना ने एक बार फिर ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान खींचा है।
ताजमहल, जो विश्व धरोहर के रूप में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, रोजाना हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हालांकि, गर्मी, भीड़ और थकान जैसी समस्याएं कभी-कभी पर्यटकों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत मदद मांगें।