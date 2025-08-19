सात समंदर पार से ताज का दीदार करने आया परिवार… गेट पर पहुंचते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे फिर पहुंची पुलिस

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो ताजमहल की खूबसूरती के बीच एक विदेशी परिवार के लिए डरावने पल लेकर आई। 7000 किमी दूर स्पेन से ताजमहल का दीदार करने पहुंचे भारतीय मूल के 62 वर्षीय पर्यटक संजय मल्होत्रा की अचानक तबियत बिगड़ने से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पश्चिमी गेट पर एंट्री के दौरान संजय को सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद पूरा परिवार जोर-जोर से रोने लगा और मदद के लिए चीखने लगा। मौके पर पहुंची ताज सुरक्षा पुलिस की तत्परता ने उनकी जान बचाई। आइए, जानते हैं पूरा मामला…