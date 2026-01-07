7 जनवरी 2026,

बुधवार

आगरा

शादीशुदा बेटी को परेशान करने वाले युवक के हत्या की रची साजिश, पहचान की भूल में चली गई एक बेकसूर की जान

आगरा में शादीशुदा बेटी को एक युवक परेशान कर रहा था। पिता- पुत्र उसकी हत्या करने के लिए निकले। जिसकी हत्या करना था। उसकी बाइक मांग कर एक दूसरा युवक जा रहा था। पिता- पुत्र ने उसे पीट-पीट कर मार डाला जब उसकी मौत हो गई। तो बेटा बोला अरे पापा यह मुकेश नहीं है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Jan 07, 2026

जानकारी देते एसपी इनसेट में पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग

जानकारी देते एसपी इनसेट में पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग

आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में शादीशुदा बेटी की खातिर गलती से दूसरे युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली थी। पहले इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की जांच की गई, तो मामला हत्या का निकला। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ शुरू की, तो हत्याकांड की पर्तें खुलती चली गईं। इस हत्याकांड में पुलिस ने पिता-पुत्र सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

आगरा जिले के बरहन थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को पुनीत सिसोदिया का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके ममेरे भाई मुकेश चौहान ने केस दर्ज कराया था। इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी जांचे, तो पता चला कि वहां हादसा नहीं हुआ है। पुनीत बाइक से जा रहा था। उसके आसपास से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजरा। फिर हादसा कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने मामले में शक के आधार पर भानु प्रताप को पकड़ा। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

आरोपी का कबूलनामा- मुकेश को मारने की योजना बनाई और मार डाला पुनीत को

आरोपी भानु प्रताप ने पुलिस को बताया कि वो हत्या मुकेश की करना चाहते थे। लेकिन गलती से पुनीत को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बताया कि मुकेश और पुनीत कैफे चलाते हैं। मुकेश उसकी शादीशुदा बेटी को परेशान कर रहा था। उसके फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बेटी की शादी को दो साल हुआ हैं। मुकेश की वजह से बेटी का घर टूटने की कगार पर आ पहुंचा। इस वजह से उसने मुकेश की हत्या की योजना बनाई थी।

सर्दी की वजह से मुंह बांधे था युवक इसलिए पहचान नहीं पाए आरोपी

पुलिस के अनुसार भानु प्रताप, उसके बेटे अनुज धाकरे और दो कर्मचारी मोहित और अनिरुद्ध ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले मुकेश की रैकी करना शुरू की। इसके बाद 19 दिसंबर को उसकी हत्या करने के लिए चारों निकले। उस दिन मुकेश की बाइक लेकर ममेरा भाई पुनीत कैफे से निकला था। पुनीत ने सर्दी की वजह से मुंह पर स्वाफी बांध रखी थी। जिसकी वजह से आरोपी उसे पहचान नहीं सके।

मुकेश समझकर पुनीत को पीट-पीट कर मार डाला

आरोपियों ने बीच रास्ते में पुनीत को रोक लिया। उसे मुकेश समझकर लाठी-डंडे से इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पुनीत का शव खून से लथपथ अगले दिन सुबह मिला था। मुकेश की तहरीर पर पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सीसीटीवी से इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया।

Updated on:

07 Jan 2026 05:45 pm

Published on:

07 Jan 2026 05:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / शादीशुदा बेटी को परेशान करने वाले युवक के हत्या की रची साजिश, पहचान की भूल में चली गई एक बेकसूर की जान

