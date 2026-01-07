शादीशुदा बेटी को परेशान करने वाले युवक के हत्या की रची साजिश, पहचान की भूल में चली गई एक बेकसूर की जान

आगरा जिले के बरहन थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को पुनीत सिसोदिया का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके ममेरे भाई मुकेश चौहान ने केस दर्ज कराया था। इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी जांचे, तो पता चला कि वहां हादसा नहीं हुआ है। पुनीत बाइक से जा रहा था। उसके आसपास से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजरा। फिर हादसा कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने मामले में शक के आधार पर भानु प्रताप को पकड़ा। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।