शादीशुदा बेटी को परेशान करने वाले युवक के हत्या की रची साजिश, पहचान की भूल में चली गई एक बेकसूर की जान

जानकारी देते एसपी इनसेट में पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में शादीशुदा बेटी की खातिर गलती से दूसरे युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली थी। पहले इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की जांच की गई, तो मामला हत्या का निकला। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ शुरू की, तो हत्याकांड की पर्तें खुलती चली गईं। इस हत्याकांड में पुलिस ने पिता-पुत्र सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
आगरा जिले के बरहन थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को पुनीत सिसोदिया का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके ममेरे भाई मुकेश चौहान ने केस दर्ज कराया था। इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी जांचे, तो पता चला कि वहां हादसा नहीं हुआ है। पुनीत बाइक से जा रहा था। उसके आसपास से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजरा। फिर हादसा कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने मामले में शक के आधार पर भानु प्रताप को पकड़ा। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
आरोपी भानु प्रताप ने पुलिस को बताया कि वो हत्या मुकेश की करना चाहते थे। लेकिन गलती से पुनीत को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बताया कि मुकेश और पुनीत कैफे चलाते हैं। मुकेश उसकी शादीशुदा बेटी को परेशान कर रहा था। उसके फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बेटी की शादी को दो साल हुआ हैं। मुकेश की वजह से बेटी का घर टूटने की कगार पर आ पहुंचा। इस वजह से उसने मुकेश की हत्या की योजना बनाई थी।
पुलिस के अनुसार भानु प्रताप, उसके बेटे अनुज धाकरे और दो कर्मचारी मोहित और अनिरुद्ध ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले मुकेश की रैकी करना शुरू की। इसके बाद 19 दिसंबर को उसकी हत्या करने के लिए चारों निकले। उस दिन मुकेश की बाइक लेकर ममेरा भाई पुनीत कैफे से निकला था। पुनीत ने सर्दी की वजह से मुंह पर स्वाफी बांध रखी थी। जिसकी वजह से आरोपी उसे पहचान नहीं सके।
आरोपियों ने बीच रास्ते में पुनीत को रोक लिया। उसे मुकेश समझकर लाठी-डंडे से इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पुनीत का शव खून से लथपथ अगले दिन सुबह मिला था। मुकेश की तहरीर पर पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सीसीटीवी से इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग