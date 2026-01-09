Good News: शाहजहां के उर्स पर ताजमहल का दीदार होगा मुफ्त, तीन दिन बिना टिकट मिलेगा प्रवेश का मौका

Good News Taj Mahal Free Entry: दुनिया के सात अजूबों में शुमार और प्रेम की अमर निशानी ताजमहल को देखने का सपना हर पर्यटक देखता है। इसी बीच देश-विदेश से आगरा आने वाले सैलानियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। मुगल बादशाह शाहजहां के तीन दिवसीय वार्षिक उर्स के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ताजमहल में प्रवेश शुल्क पूरी तरह माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत आगामी 15, 16 और 17 जनवरी 2026 को तय समयावधि में पर्यटक बिना किसी टिकट के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे।