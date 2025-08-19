सड़क पर भीख मांग रही थी नाबालिग, बहला-फुसलाकर ले गए दो दरिंदे, दुष्कर्म के बाद वायरल कर दिया वीडियो

घटना 16 अगस्त 2025 को थाना हरिपर्वत के संजय प्लेस चौकी क्षेत्र में हुई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। एक युवक का नाम आसिफ और दूसरे का नाम जुनैद है। किशोरी सड़क पर भीख मांग रही थी। दोनों आरोपी उसे बहला-फुसलाकर लेकर गए और दोनों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपियों ने 24 सेकंड का एक वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कुछ युवकों के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है।