सड़क पर भीख मांग रही थी नाबालिग, बहला-फुसलाकर ले गए दो दरिंदे, दुष्कर्म के बाद वायरल कर दिया वीडियो

आगरा: आगरा में सड़क पर भीख मांगने वाली बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला साममने आया है। सड़क पर भीख मांग रही बच्ची को दो दरिंदे बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर गए। वहां ले जाकर दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है।
घटना 16 अगस्त 2025 को थाना हरिपर्वत के संजय प्लेस चौकी क्षेत्र में हुई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। एक युवक का नाम आसिफ और दूसरे का नाम जुनैद है। किशोरी सड़क पर भीख मांग रही थी। दोनों आरोपी उसे बहला-फुसलाकर लेकर गए और दोनों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद आरोपियों ने 24 सेकंड का एक वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कुछ युवकों के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद संजय प्लेस चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। थाना हरिपर्वत प्रभारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता की तलाश में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। पीड़िता के बिना ठोस कार्रवाई में देरी हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता सड़क पर खानाबदोश जीवन जीने वाली बताई जा रही है। आरोपियों ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। पुलिस को अभी तक पीड़िता के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, और उसकी पहचान के लिए जांच जारी है।