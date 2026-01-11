Agra Taj Mahal: इस दिन देख सकेंगे तहखाने में बनी शाहजहां और मुमताज की कब्रें; होगी फ्री एंट्री, पूरा शेड्यूल

Agra Taj Mahal Free Entry: 15 से 17 जनवरी तक ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां का 371वां उर्स तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों को पर्यटकों और जायरीनों के लिए खोला जाएगा। ये कब्रें साल में केवल उर्स के दौरान ही 3 दिनों के लिए आम लोगों को देखने की अनुमति के साथ खोली जाती हैं।