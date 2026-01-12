12 जनवरी 2026,

सोमवार

आगरा

Winter School Vacation: कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 12 वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, डीएम का नया आदेश

UP School Holidays: घने कोहरे और शीतलहर के चलते जिला प्रशासन ने 12वीं तक सभी बोर्ड के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। डीएम के आदेश पर यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Jan 12, 2026

UP School Holidays

स्कूल जाते छात्र फोटो सोर्स पत्रिका

Winter School Vacation: घने कोहरे और शीतलहर के बढ़ते असर को देखते हुए आगरा जिले में जिला प्रशासन ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के यलो अलर्ट के बीच शिक्षा विभाग ने सुरक्षा कारणों से स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। ताकि बच्चों को ठंड और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

Winter School Vacation: आगरा जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड और गलन ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है। जिससे सड़क पर चलना भी जोखिम भरा हो गया है। ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है।

सोमवार और मंगलवार को सभी बोर्ड के विद्यालय रहेंगे बंद

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सोमवार और मंगलवार को अवकाश रहेगा। यह अवकाश 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी घने कोहरे और शून्य दृश्यता की संभावना जताई गई है।

प्री-बोर्ड परीक्षाओं या प्रयोगात्मक परीक्षाओं तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी

हालांकि आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जिन स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाओं या प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारियां पहले से निर्धारित हैं। वे गतिविधियां अपने तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकती हैं। यानी परीक्षा संबंधी कार्यों को इस अवकाश से अलग रखा गया है।

मौसम विभाग ने 2 दिन भीषण कोहरा का जारी किया येलो अलर्ट

इधर, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा होते ही कई शिक्षण संस्थानों ने छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सूचना भेजनी शुरू कर दी है। ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। रविवार को जिले में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने भी 12 और 13 जनवरी को घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

Updated on:

12 Jan 2026 10:08 am

Published on:

12 Jan 2026 09:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / Winter School Vacation: कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 12 वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, डीएम का नया आदेश

