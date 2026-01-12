Winter School Vacation: कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 12 वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, डीएम का नया आदेश

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सोमवार और मंगलवार को अवकाश रहेगा। यह अवकाश 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी घने कोहरे और शून्य दृश्यता की संभावना जताई गई है।