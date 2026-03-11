नौसेना में पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई की घुसपैठ, एटीएस ने नौसैनिक को किया गिरफ्तार

Indian Navy soldier arrested for passing crucial information to Pakistani intelligence agency आगरा से यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले नौसेना के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को उपलब्ध करा रहा था। यूपी एटीएस काफी लंबे समय से नौसैनिक पर नजर रखे हुए थी। पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। ‌जिसके खाते में पैसे भी भेजे गए हैं। इस समय नौसैनिक की तैनाती केरल में है। नौसैनिक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा भेज दिया गया। मामला कागारौल का है।