एमडीएमए ड्रग्स बनाने के आरोप में केमिस्ट्री के टीचर सहित दो गिरफ्तार, तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

Chemistry teacher arrested: आगरा और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एमडीएमए ड्रग्स (MDMA Drugs) बनाने वाले केमिस्ट्री टीचर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान केमिस्ट्री टीचर ने बताया कि वह वेब सीरीज देखकर एमडीएम एड्रेस बनाना शुरू किया है। पुलिस को मौके से एमडीएमए बनाने में जरूरत पड़ने वाली केमिकल और अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। डीसीपी वेस्ट ने इस संबंध में जानकारी दी है। मामला खंदौली थाना क्षेत्र का है।