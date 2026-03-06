बीजेपी सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में कोर्ट में सुनवाई आज… पुलिस रिपोर्ट पर होगी बहस

इस मामले में अदालत ने पहले थाना न्यू आगरा पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 225-बी के तहत पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद पुलिस ने वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में राजेंद्र गुप्ता, धीरज और अजय सागर शामिल हैं। जिनके लिखित बयान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जोड़े।

दूसरी ओर, कंगना रनौत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट पर वादी पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। वादी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह समेत अन्य वकीलों ने अदालत में कहा कि पुलिस की रिपोर्ट अधूरी और तथ्यात्मक रूप से गलत है। उनका कहना था कि कोई भी वकील अदालत में अपने मुवक्किल की पैरवी जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी जगह बयान नहीं दे सकता।