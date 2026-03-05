जल्लाद प्रेमिका…तड़पता रहा प्रेमी पेट्रोल डालकर जलाती रही गर्लफ्रेंड, ICU में 5 दिन बाद हो गई मौत

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेमिका ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से प्रेमी गंभीर रूप से झुलस गया। आग से झुलसे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की ICU में इलाज के दौरान 5वें दिन मौत हो गई। मामले के सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं।