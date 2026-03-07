मां आईएएस, अब बेटी भी बनी अफसर, आगरा की मौरवी तिवारी ने UPSC में पाई 90वीं रैंक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही शास्त्रीपुरम के दुष्यंत नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां की मौरवी तिवारी ने यूपीएससी में 90वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने आईएएस का सपना देखा और उसे पाने के लिए जमकर पढ़ाई की। दिन देखा न रात और सिर्फ पढ़ाई में जुटी रहीं। इसका परिणाम भी सुखद रहा। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 90वीं रैंक हासिल की। इनकी सफलता से परिवार खुशियों से भर गया है।