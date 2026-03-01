Azamgarh News: UPSC 2025 में आजमगढ़ का बजा डंका, भाई बहन समेत चार हुए चयनित



इसके अलावा कप्तानगंज क्षेत्र के च्योंता निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने भी चौथे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 345वीं रैंक प्राप्त की है। सफलता की खबर मिलने के बाद परिवार के लोगों ने मंदिर में मत्था टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया। रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई चिल्ड्रेन कॉलेज से की थी।

इसी तरह मेंहनगर ब्लॉक के गुरेहथा गांव के निवासी कुंवर राज सिंह ने भी यूपीएससी में फाइनल चयन हासिल किया है। वह आजमगढ़ स्थित गरुण होटल के निदेशक बिजेंद्र सिंह के पौत्र और राजीव सिंह के पुत्र हैं।

जिले के इन युवाओं की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।