Azamgarh News: कार और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 घायल, 3 की हालत गंभीर

आजमगढ़ जिले में लालगंज–भीरा मार्ग पर गुरुवार को एक कार और स्कॉर्पियो के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सोफीपुर गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।