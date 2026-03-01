Azamgarh News: नकली नोट बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार, मचा हड़कंप



पुलिस के अनुसार क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में रौनापार थानाध्यक्ष मंतोष सिंह की टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि टेकनपुर पुलिया के पास एक सफेद कार में कुछ लोग नकली नोटों का लेन-देन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की तीन टीमों ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की और छह लोगों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नितिन सिंह उर्फ भोला, ऋषिकेश सिंह उर्फ शनि, अभिषेक सिंह उर्फ कान्हा, आदित्य सिंह उर्फ चंकी, शिवम सिंह उर्फ विदुर और मुन्ना पांडेय शामिल हैं।

पुलिस पूछताछ और उनकी निशानदेही पर बाद में ग्राम जगदीशपुर से मनोज कुमार और रुद्र पांडेय को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जाली नोट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं।