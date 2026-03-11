11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

बेटी होने पर पहले किया प्रताड़ित, फिर घर से निकला… कोर्ट ने पति समेत पूरे परिवार को किया तलब

आगरा कोर्ट ने बेटी के जन्म के बाद विवाहिता को प्रताड़ित करने और घर से निकलने के आरोप पर पति समेत सभी ससुराली जनों को तलब किया है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Mar 11, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

फिरोजाबाद जिले में बेटी के जन्म के बाद एक विवाहिता को प्रताड़ित करने और मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आगरा कोर्ट में शिकायत पर सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने पति, सास, ससुर और जेठ को मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

फिरोजाबाद जिले में दहेज उत्पीड़न का एक मामला अदालत पहुंचा है। इसमें विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोप सही मानते हुए चार लोगों को तलब किया है। बताया गया है कि बमरोली कटारा थाना क्षेत्र के समोगर गांव की रहने वाली खुशबू ने अपने अधिवक्ताओं राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। परिवाद में उसने कहा कि उसकी शादी 29 दिसंबर 2020 को फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र के मुर्दुद्दीनपुर गांव के रहने वाले विनीत उर्फ छोटू के साथ हुई थी।

ससुराल वाले मायके से 5 लाख लाने का दबाव बना रहे थे

खुशबू का कहना है कि शादी के समय उसके मायके वालों ने अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया। और जरूरी सामान भी दिया। लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही उसे दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे। परिवाद में यह भी कहा गया है कि जब खुशबू ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों का व्यवहार और भी खराब हो गया। आरोप है कि पति, सास, ससुर और जेठ लगातार उस पर मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे। पैसे न लाने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी।

पति- सास ससुर और जेठ को कोर्ट ने किया तलब

खुशबू का आरोप है कि 27 सितंबर 2023 को भी ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। साथ ही यह कह दिया कि जब तक वह मायके से 5 लाख रुपये लेकर नहीं आएगी। तब तक उसे घर में नहीं रखा जाएगा। आगरा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन नेंसी तिवारी की अदालत ने पति विनीत उर्फ छोटू, सास बीना, ससुर अशोक कुमार और जेठ अभिषेक को मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की आगे की सुनवाई अदालत में होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / बेटी होने पर पहले किया प्रताड़ित, फिर घर से निकला… कोर्ट ने पति समेत पूरे परिवार को किया तलब

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नौसेना में पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई की घुसपैठ, एटीएस ने नौसैनिक को किया गिरफ्तार

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

आगरा सबसे गर्म जिला, तापमान 40 डिग्री के पास, मौसम वैज्ञानिक बोले- बन रहे कई मौसमी सिस्टम

आगरा सबसे गर्म जिला, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

एमडीएमए ड्रग्स बनाने के आरोप में केमिस्ट्री के टीचर सहित दो गिरफ्तार, तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

पुलिस की गिरफ्त में केमिस्ट्री टीचर, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

दुश्मन को जेल भेजने के लिए आगरा के किसान ने की ‘खतरनाक’ प्लानिंग, पुलिस को भी कर दिया था दंग

FARMER NEWS
आगरा

फ्लैट में फंदे से लटका मिला फौजी का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; क्या है मौत का रहस्य?

फांसी की सांकेतिक तस्वीर
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.