बेटी होने पर पहले किया प्रताड़ित, फिर घर से निकला… कोर्ट ने पति समेत पूरे परिवार को किया तलब

फिरोजाबाद जिले में दहेज उत्पीड़न का एक मामला अदालत पहुंचा है। इसमें विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोप सही मानते हुए चार लोगों को तलब किया है। बताया गया है कि बमरोली कटारा थाना क्षेत्र के समोगर गांव की रहने वाली खुशबू ने अपने अधिवक्ताओं राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। परिवाद में उसने कहा कि उसकी शादी 29 दिसंबर 2020 को फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र के मुर्दुद्दीनपुर गांव के रहने वाले विनीत उर्फ छोटू के साथ हुई थी।