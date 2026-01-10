Agra–Jalesar Highway Update: इंतजार खत्म होने की आहट…आगरा-जलेसर हाईवे को मिली रफ्तार, टेंडर प्रक्रिया शुरू

मामला दो जिलों से जुड़ा था। इस पर खेरागढ़ के सरेंधी में 4.9960 हेक्टेयर, फतेहाबाद के मड़ायना में 10.500 हेक्टेयर और सीकरी के उत्तू में 14.517 हेक्टेयर में पौधे लगाए। इसके साथ ही एटा के सकतपुर में 10 हेक्टेयर में पौधे रोपे गए। पौधे रोपने के बाद कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने लगाए गए पौधों का सत्यापन सीईसी की टीम से कराया। टीम के सदस्यों ने धरातल पर निरीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने रोपे गए पौधों की भूमि को वन संरक्षित घोषित करने के निर्देश दिए।