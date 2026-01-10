घूंघट में महिलाओं ने की तोड़फोड़, पेटियां सड़क पर फेंकीं, बोतलें तोड़ीं, पीड़िता के बगावत से मचा हड़कंप

आगरा में शुक्रवार को महिलाओं ने ठेके में जमकर तोड़फोड़ की। सभी महिलाएं घूंघट में थीं। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार करीब दोपहर 1 बजे घूंघट में पहुंची महिलाएं अचानक ठेके के अंदर घुस गईं और तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिलाओं ने शराब की पेटियां बाहर निकालकर सड़क पर पटक दीं और बोतलों को लाठियों से तोड़ दिया। करीब आधा घंटा तक महिलाएं ठेके पर तोड़फोड करती रहीं। इससे सड़क पर कांच बिखर गया और आसपास भीड़ जमा हो गई। यह घटना ग्राम पंचायत विरहरु के बाहर स्थित देसी शराब के ठेके पर हुई।