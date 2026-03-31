बंद कमरा और आपत्तिजनक अवस्था में 3 किशोर 2 किशोरियां: कुल 45 से ज्यादा वीडियो वायरल; मकान और होटल में कुकर्म

बताया जा रहा है कि खंदौली गांव में इन दिनों मेला समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच इस तरह के वीडियो वायरल होने से गांव का माहौल खराब हो गया है और लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। ग्रामीण फिलहाल इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। गांव के अधिकांश लोग इसे मेला समारोह का माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।