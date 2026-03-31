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मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 7 घंटे में! जानें कब तक शुरू हो सकता है गंगा एक्सप्रेसवे?

Ganga Expressway Latest Update: गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज तक का सफर सिर्फ 7 घंटों में हो सकेगा। जानिए ये कब तक शुरू हो सकता है?

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मेरठ

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Harshul Mehra

Mar 31, 2026

meerut to prayagraj in just 7 hours know when ganga expressway could open up news

कब तक शुरू हो सकता है गंगा एक्सप्रेसवे? फोटो सोर्स-AI

Ganga Expressway Latest Update: मेरठ के लोगों का गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज जाने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियां अब तेज हो रही हैं। UP नोएडा के CEO ने हाल ही में मेरठ और हापुड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के साथ गंगा एक्सप्रेसवे का इंस्पेक्शन किया।

एक्सप्रेसवे की खास बातें

गंगा एक्सप्रेसवे कुल 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ-हापुड़ एक्सप्रेसवे पर बिजौली गांव से शुरू होता है। एक बार शुरू हो जाने पर, ड्राइवर मॉडर्न स्पीड और बेहतर सुविधाओं के साथ प्रयागराज तक जा सकेंगे और 594 किलोमीटर की पूरी दूरी आसानी से तय कर सकेंगे।

421 किलोमीटर का क्वालिटी चेक पूरा

ट्रायल रन के लगभग 421 किलोमीटर का क्वालिटी चेक पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों के लिए आसान और बिना किसी परेशानी के यात्रा पक्की हो गई है।

रूट और यात्रा का समय

प्रयागराज जाने वाले यात्री हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव से गुजरेंगे। यह दूरी सिर्फ 7 घंटे में पूरी करेंगे। बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई के लोगों को भी इससे फायदा होगा। वे अपने घर ज्यादा तेजी से पहुंच सकेंगे।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा

गंगा एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसके रास्ते में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें अलग-अलग कंपनियां यात्रियों के लिए मॉडर्न सुविधाएं पक्का करने और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक्सप्रेसवे के योगदान को ज्यादा से ज्यादा करने की तैयारी जोरों पर है।

इस बात के पक्के संकेत हैं कि अप्रैल या मई के आखिरी हफ्ते में PM नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ औपचारिक रूप से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा होगा।

मेरठ की आधुनिक कनेक्टिविटी

मेरठ तेजी से मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है। बिजनौर, बागपत, दिल्ली, हापुड़, गढ़ और आस-पास के दूसरे इलाकों से नेशनल हाईवे के जरिए शहर में एंट्री की जा सकती है। इसके अलावा, यात्री मॉडर्न नमो भारत ट्रेन का इस्तेमाल करके सिर्फ 58 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं।

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Published on:

31 Mar 2026 02:27 pm

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