मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 7 घंटे में! जानें कब तक शुरू हो सकता है गंगा एक्सप्रेसवे?

गंगा एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसके रास्ते में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें अलग-अलग कंपनियां यात्रियों के लिए मॉडर्न सुविधाएं पक्का करने और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक्सप्रेसवे के योगदान को ज्यादा से ज्यादा करने की तैयारी जोरों पर है।