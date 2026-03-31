छोटे बेटे की लाश देख मां की निकली चीख! बड़े भाई ने रॉड से पीट-पीट कर मार डाला और कमरे में जाकर….

बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे मां यशोदा देवी आलोक को खाना खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह खून से लथपथ हालत में मृत पड़ा है। बेटे की लाश देखकर मां की चीख निकल गई। इसके बाद वह बड़े बेटे श्रवण के कमरे में गईं, जहां वह सो रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी सुबह तक ऐसे ही सोता रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने आरोपी श्रवण को उसके कमरे में ही पकड़ लिया।