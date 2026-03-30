UP: गरज-चमक के साथ टूट कर बरसेंगे मेघ! 31 और 1 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से प्रदेश में 31 मार्च से 1 अप्रैल तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि कई जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।