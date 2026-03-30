पहले लाठी-डंडे से पीटा और फिर फाड़ डाली सरेआम सिपाही की वर्दी! दसगात्र कार्यक्रम में बवाल

घटना के बाद उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह की तहरीर पर धम्मौर थाने में 8 नामजद आरोपियों के साथ ही 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हमले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।