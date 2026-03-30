घर में घुसकर दरिंदे ने 8 साल की मासूम की इज्जत पर डाला डाका! ऊपर के कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म

Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित किला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधियों के मन से कानून का डर इस कदर खत्म हो चुका है कि अब वे घर में घुसकर मासूम को अपना निशाना बनाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। शनिवार की रात एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने स्थानीय निवासियों में रोष और भय का माहौल पैदा कर दिया है।