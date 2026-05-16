मोदी की अपील पर बरेली में ‘नो व्हीकल डे’ का असर, मंत्री ने छोड़ा काफिला, डीएम अफसरों संग ई-बस से पहुंचे तहसील

डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ईंधन की फिजूलखर्ची रोकने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जिले में यह पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि आम लोग भी इस मुहिम से जुड़ें। इसके लिए बार एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों से भी ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस पहल को सकारात्मक कदम बताया है।