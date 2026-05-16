फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, पति समेत 7 पर मुकदमा दर्ज

परिजनों के मुताबिक बेटी का घर बचाने के लिए कई बार आर्थिक मदद भी की गई। इसी बीच सना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका खर्च भी मायके वालों ने उठाया। परिवार को उम्मीद थी कि बच्चा होने के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। शाहरुख का आरोप है कि पति तौकीर, ससुर कल्लू उर्फ मुन्ना, सास बेवी, जेठ इमरान, मामू नवाब, गुड्डू पेंटर और खालू मुन्ना लगातार दहेज के लिए दबाव बनाते रहे। विरोध करने पर सना के साथ मारपीट की जाती थी और उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी।