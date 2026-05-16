BAREILLY NEWS : खेत में मिली स्कूल ड्रेस पहने किशोरी की लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका, इलाके में सनसनी

किशोरी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। आसपास के स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है और लापता छात्राओं का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में शव यहां फेंका गया होगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की गहनता से जांच की और कई अहम साक्ष्य जुटाए। आसपास के इलाके की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि किसी संदिग्ध की पहचान की जा सके।