साइको किलर! पहले गर्दन काटकर सिर किया धड़ से अलग फिर घर ले जाकर चूल्हे पर भून डाला; दिल दहला देनी वाली घटना

पुलिस के अनुसार आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि उसके खिलाफ पहले भी मारपीट के दो मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी क्रूर घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।