शादी का झांसा देकर रामपुर की किशोरी से दुष्कर्म, आहत होकर लगाई आग, इलाज के दौरान मौत

बरेली। शादी का सपना दिखाकर किशोरी को अपने जाल में फंसाने और फिर दुष्कर्म के बाद शादी से मुकरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बरेली के शीशगढ़ निवासी युवक ने रामपुर की किशोरी को बहला-फुसलाकर रुद्रपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी पीछे हट गया। इससे आहत किशोरी ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार देर रात हल्द्वानी के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।