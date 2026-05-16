Ratna Singh Case: रत्ना सिंह आत्महत्या केस में बड़ा एक्शन, होटल-सैलून सील, एक आरोपी गिरफ्तार

होटल विरासत बैंक्विट हॉल और मानसून सैलून सील, एक आरोपी गिरफ्तार; बाकी की तलाश जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
मामले में पुलिस ने एक आरोपी मंगल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डेटा और मृतका द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार सैलून मैनेजर रत्ना सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उन्होंने पांच लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए थे।
बताया जा रहा है कि वीडियो में रत्ना सिंह ने अपनी परेशानियों और कथित उत्पीड़न का जिक्र किया था। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया तथा पुलिस ने तत्काल जांच तेज कर दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वीडियो को महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य के रूप में जांच में शामिल किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है।
जांच में यह बात भी सामने आई है कि आत्महत्या से पहले रत्ना सिंह ने अपनी कुछ सहेलियों को फोन किया था। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान उन्होंने मानसिक तनाव और परेशानियों का जिक्र किया था। पुलिस अब उन फोन कॉल्स और चैट रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतका के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने होटल विरासत बैंक्विट हॉल और मानसून सैलून पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। पुलिस ने दोनों स्थानों के बाहर नोटिस भी चस्पा किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी हलचल रही। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते रहे।
पुलिस ने मामले में मंगल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज धाराओं और पूछताछ से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कई संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमों को भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पूरे मामले की कार्रवाई इंस्पेक्टर Sudhir Awasthi के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच टीम डिजिटल साक्ष्यों के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
रत्ना सिंह आत्महत्या मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो और पुलिस कार्रवाई को लेकर लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस घटना को मानसिक प्रताड़ना और कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव से जोड़कर भी देख रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में डिजिटल साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मृतका का वीडियो, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियां जांच का मुख्य आधार हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आत्महत्या से पहले किन परिस्थितियों ने रत्ना सिंह को मानसिक रूप से प्रभावित किया।
होटल और सैलून सील होने के बाद इलाके में पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटना बेहद दुखद है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कई लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग