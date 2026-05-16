Ratna Singh Case: रत्ना सिंह आत्महत्या केस में बड़ा एक्शन, होटल-सैलून सील, एक आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने होटल विरासत बैंक्विट हॉल और मानसून सैलून पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। पुलिस ने दोनों स्थानों के बाहर नोटिस भी चस्पा किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी हलचल रही। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते रहे।