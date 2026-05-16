BBD University Student Protest: खराब खाने पर भड़के BBD छात्र, देर रात हाईवे जाम करने पहुंचे नाराज विद्यार्थी

BBD Hostel Food Issue Student Protest: राजधानी Lucknow स्थित BBD University एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला हॉस्टल मेस में दिए जा रहे खराब खाने को लेकर सामने आया है। भोजन की गुणवत्ता से नाराज छात्रों ने देर रात यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि मेस में लगातार खराब और अस्वच्छ भोजन परोसा जा रहा था, जिसकी शिकायत कई बार करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ।

स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब शिकायत करने पहुंचे छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन के बीच कथित विवाद हो गया। छात्रों ने वार्डन और ब्लॉक हेड पर अभद्रता और मारपीट तक के आरोप लगाए। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल से बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।