Prateek Yadav Asthi Visarjan: बेटियों संग अपर्णा ने दी अंतिम विदाई, हरिद्वार घाट पर रोक नहीं पाई आंसू

परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक यादव का परिवार से गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। अंतिम विदाई के समय यही भाव सभी के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। कई लोगों की आंखें उस समय भर आईं जब अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ अस्थि विसर्जन करती नजर आईं। घाट पर मौजूद कई लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। एक करीबी ने कहा कि “कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग भले इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं।”