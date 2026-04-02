दोहरे हत्याकांड में फांसी की सजा: पिता और उसके दो पुत्रों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

Fatherand two sons sentenced to death: आगरा में दिनदहाड़े दोहरे हत्याकांड में शामिल पिता और उनके दो पुत्रों को अदालत में फांसी की सजा सुनाई है। घटना 2022 की है। जब पत्नी को दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। पिता और दो पुत्रों ने महिला और उसके प्रेमी की बीच सड़क पर दिनदहाड़े बांका से काट दिया था। हत्या के बाद मृतक महिला का ससुर और देवर थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जबकि पति घटनास्थल पर बैठकर आंसू बहाता रहा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 4 साल बाद अदालत ने आदेश जारी किया। जिसमें मृतक महिला के पति, देवर और ससुर को फांसी की सजा सुनाई।‌