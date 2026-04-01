मौसम की मार: चार जिलों के लिए रेड अलर्ट और 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD red alert: आईएमडी ने चार जिलों के लिए रेड अलर्ट और 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम ने अचानक करवट बदली और चारों तरफ से बादलों के गरजने की आवाज आने लगी। आकाशीय बिजली की चमक लोगों को डराने लगी। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। अचानक मौसम के चौतरफा मार ने लोगों को डराने का काम किया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 घंटे तक मौसम के सारे सिस्टम दिखाई पड़ेंगे। आंधी, तूफान के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। ताबड़तोड़ दो चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है।