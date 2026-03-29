मौसम की मार: आज से फिर मौसम के ट्रिपल अटैक की चेतावनी, बारिश के साथ आंधी तूफान

Weather will hit, disaster rain: मौसम विभाग में आज से एक बार फिर मौसमी गतिविधियां तेज होने की जानकारी दी है, जिसके अनुसार 29 से 31 मार्च के बीच तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। पॉकेट्स में बूंदाबांदी भी हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिन में तेज धूप भी निकलेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। आगामी 5 अप्रैल तक तापमान का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आगरा में आसमान में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सोमवार 30 मार्च को भी यही स्थिति बनी रहेगी। अनियमिताओं का दौर जारी रहेगा। पॉकेट्स में होने वाली बारिश लोगों को परेशान करेगी, आफत बन कर बरसेगी।