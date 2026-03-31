नौकरी छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ा पीछा, सैलरी देने के बहाने टीचर को मिलने बुलाया, फिर करने लगा छेड़छाड़

महिला शिक्षिका ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह 24 सितंबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक खजान आईएएस कोचिंग सेंटर में शिक्षण कार्य कर रही थी। इस दौरान कोचिंग सेंटर के संचालकने उसके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया। वह गंदी बातें करता था और कई बार गलत इरादे से छूने की कोशिश भी की। पीड़िता ने कहा कि इस लगातार उत्पीड़न से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। आखिरकार उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी