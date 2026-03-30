दोस्ती का झांसा देकर युवक को बुलाया श्मशान घाट, कपड़े उतरवाकर बनाई वीडियो, फिर लड़की ने बनाया बंधक

पीड़ित की शिकायत पर रुद्रपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जांच में पता लगाया जा रहा है कि यह हनीट्रैप किसने रचा और कितने लोग इसमें शामिल थे। फुलसुंगा श्मशान घाट और युवती के घर की भी जांच की जा रही है। यह घटना रुद्रपुर इलाके में सनसनी फैला रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को अजनबियों से बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।