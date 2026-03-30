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दोस्ती का झांसा देकर युवक को बुलाया श्मशान घाट, कपड़े उतरवाकर बनाई वीडियो, फिर लड़की ने बनाया बंधक

रुद्रपुर में व्यापारी सुपद मंडल हनीट्रैप का शिकार हो गए। एक युवती ने दोस्ती कर उन्हें श्मशान घाट बुलाया और घर ले जाकर साथियों के साथ बंधक बना लिया।

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देहरादून

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Anuj Singh

Mar 30, 2026

हनीट्रैप गैंग ने बनाया न्यूड वीडियो

हनीट्रैप गैंग ने बनाया न्यूड वीडियो

Rudrapur Crime News: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक व्यापारी को हनीट्रैप में फंसाकर जबरन पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी सुपद मंडल इस घटना का शिकार बने। आरोपियों ने दोस्ती का जाल बिछाकर उन्हें श्मशान घाट बुलाया और फिर घर ले जाकर ब्लैकमेल किया।

दोस्ती का जाल बिछाया

व्यापारी सुपद मंडल के अनुसार, एक युवती ने कई दिनों तक फोन पर उनसे संपर्क बनाए रखा। वह लगातार बातें करती रही और धीरे-धीरे उनके भरोसे को जीत लिया। 27 मार्च को युवती ने फुलसुंगा श्मशान घाट के पास मिलने के लिए बुलाया। सुपद मंडल जब वहां पहुंचे तो युवती उन्हें अपने घर ले गई। घर पहुंचते ही पहले से मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया।

कपड़े उतारकर वीडियो बनाया

आरोप है कि आरोपियों ने व्यापारी के कपड़े उतार दिए, उन पर मारपीट की और उनका नंगा वीडियो बना लिया। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने सुपद मंडल से ५ लाख रुपये की मांग की। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो झूठा दुष्कर्म का केस उन पर लगा दिया जाएगा। पीड़ित डर के मारे सहम गए।

वसूली की गई

डर के चलते सुपद मंडल ने अपने परिचित के जरिए कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्होंने नकद पैसे भी आरोपियों को दिए। लेकिन आरोपियों की लालच खत्म नहीं हुआ। वे लगातार फोन करके और अधिक पैसे मांगते रहे। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें बार-बार धमकाया कि अगर पुलिस में शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे और झूठा केस भी दर्ज करा देंगे।

पीड़ित पर मानसिक असर

लगातार धमकियों और वसूली के कारण व्यापारी सुपद मंडल गहरे मानसिक तनाव में हैं। वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और रोजाना डर के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में कर दी है।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित की शिकायत पर रुद्रपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जांच में पता लगाया जा रहा है कि यह हनीट्रैप किसने रचा और कितने लोग इसमें शामिल थे। फुलसुंगा श्मशान घाट और युवती के घर की भी जांच की जा रही है। यह घटना रुद्रपुर इलाके में सनसनी फैला रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को अजनबियों से बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

व्यापारी सुपद मंडल ने अपील की है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे ताकि अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। पुलिस का कहना है कि वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे मामले का जल्द खुलासा होने की उम्मीद है।

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Updated on:

30 Mar 2026 03:29 pm

Published on:

30 Mar 2026 03:10 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / दोस्ती का झांसा देकर युवक को बुलाया श्मशान घाट, कपड़े उतरवाकर बनाई वीडियो, फिर लड़की ने बनाया बंधक

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